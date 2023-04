Handbal: Hacol’90 en Combinatie’64 met gezamenlijk team verder in hoofdklasse

Het Huttenklo­as­pro­ject is geen herdenking van een beruchte seriemoor­de­naar, maar een terugblik op recht­spraak in Oldenzaal

In 2025 is het 250 jaar geleden dat Klaas Annink werd terechtgesteld in Oldenzaal. Een historische gebeurtenis die de stad wil herdenken met een cultureel en educatief programma én met de plaatsing van de berechtingsstoel van Huttenkloas in de binnenstad.