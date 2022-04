Handbalster én ROC-docente Judith Mulder wint eerste Groot Hengeloos Dictee

Gemiddeld maakten de 48 deelnemers in de raadszaal van Hengelo achttien fouten in de door burgemeester Sander Schelberg voorgelezen tekst van schrijver Jaap Scholten. De tekst had de vorm van een brief uit zijn roman Suikerbastaard en zat vol met venerische ziektes en exotische namen uit Ethiopië. Die laatsten vielen trouwens buiten de beoordeling.

Het was de eerste keer dat het dictee werd gehouden. Organisator Stichting Hengeloos Leest hoopt dat het een traditie wordt. Volgend jaar is er in ieder geval een tweede uitvoering. De bedoeling is dat er dan ook een live-stream is, zodat mensen ook vanuit huis kunnen meedoen.