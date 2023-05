Hangt de zoutwinning in Twente aan een zijden draadje? ‘Dat is dan maar zo’

Noodlij­dend theater en vereni­gings­ge­bouw in Goor gered: wethouder komt met ton extra over de brug

De Reggehof is gered. Wethouder Harry Scholten komt over de brug met extra subsidie voor het noodlijdende theater in het centrum van Goor. Maar dan moet De Reggehof wel terug naar de basis en weer het ‘Verenigings- en Evenementen Centrum’ (VEC) worden zoals oorspronkelijk de bedoeling was.