Hanneke had geen geld, alleen een Harley, maar toch runt ze met André al 27 jaar café Buddy’s in Goor

Nicole uit Saasveld wil krentenweg­ge op de lijst met immateri­eel erfgoed: ‘Staat symbool voor Twentse gastvrij­heid’

Het is een spannende tijd voor Nicole Schabbink van de gelijknamige bakkerij in Saasveld. Volgende maand hoort ze of haar inspanningen voor erkenning van de Twentse krentenwegge resultaat hebben. Dan wordt bekend of dit typisch Twentse krentenbrood wordt opgenomen op de nationale lijst van immaterieel erfgoed.