Haringparty Hengelo verhuist van Houtmaat naar Prins Bernardplantsoen: 'We willen van ons grijze mannen-imago af'

Meer vrouwen in het bedrijfsle­ven, deze Twentse vrouwen werken er hard aan

Meer vrouwen in het bedrijfsleven. Omdat het voor henzelf goed is én omdat het voor de diversiteit in bedrijven belangrijk is. Daarvoor maken deze vier vrouwen zich hard. „Als ik met een mannelijke collega op pad was, dachten ze altijd dat ik de secretaresse was.”