Harmen Hoek de snelste op 10 km van eerste Woolderesloop in Hengelo

In een snelle tijd van 16.00 minuten zegevierde Mart Nijhuis uit Hengelo op de vijf kilometer. Bastiaan Roelofs uit Borne passeerde als tweede de finish in een tijd van 17.08 minuten. De derde plek was voor Thomas Doesburg uit Nijmegen in een tijd van 17.46 minuten. Jasmin Siersema was de snelste dame. De Hengelose finishte in 20.08 minuten. Esther Nauta uit Enschede liep in 22.52 minuten naar de tweede plek. Een halve minuut later finishte de Oldenzaalse Berdien Schotveld als derde.



De tien kilometer is bij de heren gewonnen door Harmen Hoek uit Enschede in een rappe tijd van 31.47 minuten. Mathijs Boerrigter uit Borne (35.59 minuten) en Enschedeër Alex Stienstra (36.14 minuten) werden respectievelijk tweede en derde op de 10 km bij de mannen. Mariama Jallow uit Hengelo (45.32 minuten) en Elke Vollenbroek uit Borne (46.54 minuten) deden dat bij de vrouwen.