Harry Lansink, vrijwilliger met twee rechterhanden, erelid van CV De Nettelkörnkes in Deurningen

De staat van dienst van Lansink voor de carnavalsvereniging in zijn dorp is indrukwekkend. In 2011 leidde hij de Nettelkörnkes als prins Harry de Derde door de carnavalsperiode. Aansluitend op zijn regeerperiode werd de man met twee rechterhanden direct opgenomen in de technische commissie. Voor het ‘onbeperkt carnaval’, een feest dat donderdag 16 februari op de kalender staat, maakte hij de scepter. Lansink leverde ook zijn bijdrage aan de collecte voor het project ‘Waterpompen in Cambodja'.

Boven in de kerktoren

Maar ook buiten de Nettelkörnkes om maakte hij zich verdienstelijk voor Deurningen. Zo bekleedt hij een bestuursfunctie bij de Fancy Fair Feesten en zet hij zich al jarenlang in voor de Plechelmuskerk in het dorp. Binnen de lokale kerk was hij met name verantwoordelijk voor de bouwtechnische werkzaamheden. Nog steeds is hij actief bij het jaarlijkse onderhoud van de kerk en de begraafplaats. Op feestdagen klimt hij de kerktoren in om ervoor te zorgen dat de vier vlaggen op grote hoogte goed zichtbaar zijn.