Heel Europa wil deze nieuwe ambulance uit Twente

Bruiloft­schut­ter Beckum ook verdacht van eerdere poging tot moord

25 juni BECKUM/ALMELO - De man die verdacht wordt van het schieten op een bruiloft in Beckum in februari, wordt ook verdacht van een poging tot moord in Almelo in juni vorig jaar. Dat bleek op de eerste voorbereidende zitting van zijn proces bij de rechtbank in Almelo.