Helmond groeit fors en Hengelo wil dat ook: 'We kunnen leren van elkaar’

Titel Twentse versie ‘De Kleine Prins’ bekend: ‘Oawerzat in et Tweants deur Herman Finkers’

Et Heanige Preenske. Dit wordt de Twentse titel van een van ‘s werelds meest geliefde boeken, Le Petit Prince van Antoine de Saint-Exupéry. De vertaling, die in september verschijnt, wordt gemaakt door Herman Finkers. Zo zal het op het omslag worden vermeld: ‘Oawerzat in et Tweants deur Herman Finkers’.