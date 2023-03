Help, de dierenambulance in Twente is in nood: ritten met nog maar één vrijwilliger

In Twente rijdt de ambulance voor de Dierenbescherming structureel met één persoon. Uit veiligheidsoverwegingen moeten dat twee vrijwilligers zijn, maar dat is niet haalbaar. Twente is de eerste hulpdienst onder de vlag van de Dierenbescherming die tot deze ingreep overgaat. Ook andere organisaties in Twente die dierenambulances laten rijden zitten in hetzelfde schuitje.