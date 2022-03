Hengelo baalt ook van klachten over ’t Swafert en bekijkt of corporatie weer beheer en onderhoud kan gaan doen

HENGELO - Hengelo gaat samen met Welbions bekijken of de woningcorporatie toch weer een rol kan spelen in het beheer en onderhoud van wooncomplex ’t Swafert. Of het dienstencentrum behouden kan worden als ontmoetingsruimte blijft nog de vraag.

De gemeente krijgt al lange tijd ‘een toenemend aantal klachten’ over de omstandigheden in en rond het voormalig bejaardencentrum in Groot Driene. Het gaat over problemen met onder meer verwarming, warm water en riolering, maar ook over vervuiling en onrust rondom het complex. Grootste frustratie is dat de eigenaar, een holding in Amsterdam, doof is voor de klachten.

Oproep aan gemeente na enquête

Dat leidde tot een enquête onder de bewoners van de 419 woningen door de SP. Naar aanleiding daarvan riep de partij de gemeente op om de bewoners te helpen. Die laat nu weten te gaan praten met de eigenaar over diens plannen met ’t Swafert. Ook is Hengelo al in gesprek met Welbions om te kijken of de woningcorporatie weer een rol kan spelen in het beheer en onderhoud. In vroegere jaren deed Woningbeheer St. Joseph dat ook al.

Toekomst dienstencentrum blijft onzeker

Ook met welzijnsinstelling Wijkracht is al gesproken. Die was huurder van het dienstencentrum bij de vijver, waar ook activiteiten voor bewoners uit het complex en de wijk werden gehouden. Nu staat het centrum te huur. Hengelo wil samen met Wijkracht best kijken of die activiteiten hervat kunnen worden, maar meldt ook dat Wijkracht zich niet alleen vanwege de hoge huur heeft teruggetrokken. De instelling heeft er ook voor gekozen om haar activiteiten meer te concentreren bij drie hoofdlocaties.

Wat ’t Swafert in ieder geval enige bescherming kan bieden, is een monumentale status. Volgens de gemeente is de kans daarop vrij groot. De verwachting is dat de Erfgoedcommissie het wooncomplex op de lijst met gemeentelijke monumenten van na 1965 zal zetten. Eerder bestempelde de commissie ’t Swafert al als 'waardevol’.