Hengelo en Borne krijgen geld voor verkeerszaken

Roy Reijnders (38), de nieuwe wijkagent in Delden: ‘Ook hier zijn inbraken, er is huiselijk geweld en er zijn burenru­zies’

Jarenlang was Roy Reijnders (38) jeugdagent in Hof van Twente. Met veel plezier. Maar na zes jaar was hij toe aan een nieuwe uitdaging. Toen hij hoorde dat Jos Olde Daalhuis met pensioen ging wilde Roy Reijnders wijkagent in Delden worden. Zeker omdat het een rustig stadje is... „Ook hier zijn inbraken, er is huiselijk geweld en er zijn burenruzies”, zegt Reijnders.