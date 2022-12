Hengelo gaat tachtig meter de lucht in, Borne tilt een boomhut over twee woningen heen en Delden maakt van een platgetrapte kikker kunst

Niet Vergeten Waarom Erkan Coskunsu twijfelt over een graf in Hengelo: ‘Je hebt hier geen eeuwigdu­ren­de rust’

HENGELO - In deze rubriek staan we stil bij de Hengelose begraafplaatsen en de mensen die ze bezoeken. Aflevering 50, Deurningerstraat. Een graf in Hengelo, in Turkije, of toch kiezen voor een natuurgraf in Twente? Erkan Coskunsu staat voor een dilemma.

22 november