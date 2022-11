Hengelo hoopt met enquête onder bevolking dumpen van afval tegen te gaan

Via sociale media is een vragenlijst verspreid, waarbij de gemeente de hulp van inwoners inroept. ‘Want u bent de ogen en uren van de buurt’, schrijven ze.

Zelf iets naast container zetten

Hengeloërs krijgen vragen over of ze hun buurt netjes vinden, hoe belangrijk ze het scheiden van afval vinden en of ze er wel eens wat van zeggen als ze iemand afval zien dumpen. Ook wordt gevraagd of ze zelf wel eens wat naast de container zetten en wat daar de reden van is, bijvoorbeeld dat de container niet werkt of dat mensen geen vervoer hebben naar het Milieupark.