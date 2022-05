Hengelo in gelijk gesteld door rechtbank: ‘Aanvraag zonnepanelen Tuindorp Hengelo terecht geweigerd’

Met video Veel dode vissen in Twentse beken en vijvers

ALMELO/HENGELO/VRIEZENVEEN - Op diverse plekken in Twente is sprake van vissterfte, waarschijnlijk door zuurstofgebrek in het water. Waterschap Vechtstromen meldt dode vissen in het gebied tussen de Mariastuw en de Almelose Aa, maar er zijn ook meldingen vanuit Vriezenveen en Hengelo.

22 mei