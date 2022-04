Hengelo laat steken vallen bij afhandeling klachten inwoners

Met video Paasmiddag in Hengelo: eindelijk weer dansen! (tenzij je voetbal kijkt, natuurlijk)

Al twee jaar geen Kerstmiddag in Hengelo. Het mooiste stadsfeest van het jaar kon vanwege corona twee keer niet doorgaan. En dus bedacht de plaatselijke horeca een list: dan maar op Paasmiddag! De kaarten waren in no time uitverkocht en een stralende zon lokte zondag honderden mensen naar de binnenstad. Het werd een heerlijk zomers feest - behalve voor Ajaxfans.

