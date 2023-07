‘Hengelo moet zich verre houden van ChatGPT’

Vragen, vragen en nog eens vragen na presenta­tie over toekomst Natura Docet: ‘Wat gebeurt er daarna?’

‘We geven jullie 150.000 euro. Maar wat gebeurt er daarna?’ Het is een van de vele vragen die, ook na een presentatie over hoe museum Natura Docet in Denekamp de mogelijke transitiesubsidie wil gebruiken, onbeantwoord blijft.