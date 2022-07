Hengelo onderzoekt of deal met kiosk McWok op marktplein openbaar kan worden

Eerder besloot de gemeente de exploitanten van McWok een geheimhoudingsplicht op te leggen. Zo mocht niet bekend worden hoeveel geld de gemeente betaalt om de kiosk McWok te laten verhuizen. De kantonrechter in Enschede die door de gemeente was ingeschakeld heeft dit vastgelegd in een proces-verbaal.

Wethouder Gerard Gerrits zei afgelopen week dat hij blij was met ‘de deal’ zonder een bedrag te noemen. Hij gaf later in de gemeenteraad aan ‘hoe het proces-verbaal van de rechter zich verhoudt tot de WOO. Dat moeten we uitzoeken en daarover stuur ik u een brief.’ De schikking zou, volgens Gerrits, binnen het budget passen dat voor de herinrichting van het marktplein is gereserveerd.

Kwalijke rol

Daarmee antwoordde hij op vragen van SP-gemeenteraadslid Vincent Mulder. Die zei: „De gemeente speelt een kwalijke rol in de deal met McWok. We krijgen geen info over wat de deal inhoudt. Hier moet de WOO toegepast worden. De overheid moet transparant zijn en het uitkoopbedrag noemen, zodat andere ondernemers dit ook kunnen becommentariëren."

Twee en drie ton

Hier en daar worden bedragen tussen twee en drie ton genoemd, die met de deal gemoeid zouden zijn. Deze krant heeft gisteren bij de gemeente een beroep gedaan op de WOO met het verzoek alle nog niet openbaar geworden informatie over de deal (brieven, rapporten, besluiten) inclusief de transactiesom bekend te maken. De WOO is per 1 mei in werking getreden. Elke overheidsorganisatie, ook de gemeente, zou maximaal transparant moeten zijn om zo ook het publieke belang te dienen.