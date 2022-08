Hengelo opnieuw in overleg met ‘opruimers’ boerenprotestvlaggen: bedrijven staan niet te springen na vrijgeven woonadressen

Jan Riesewijk brengt bijzondere productie op de planken in Beckum: ode aan de legendari­sche pastoor Chrisjan Osse (1865-1940)

BECKUM/LOSSER - Osse, petret van ’n pestoor is een toneelproductie op drie locaties in Beckum. Toneelvereniging Levenslust markeert daarmee in september 2023 haar uitgestelde 75-jarig jubileum. Het is een eerbetoon aan de legendarische pastoor die met het dorp vergroeid lijkt.

4 augustus