Hengelo pakt overlast van (te) snelle flitsbezorgers in de binnenstad aan

Provincie pakt alsnog biomassa­cen­tra­les aan: ‘Anders zouden Gedeputeer­de Staten bewust onrechtma­tig handelen’

ZWOLLE/DAARLERVEEN - De provincie pakt alsnog biomassacentrales aan, zoals die van Klein Kromhof in Daarlerveen. Dat is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank in januari. De provincie Overijssel zet deze stap ‘met bezwaard gemoed en uitgesproken tegenzin’. Er is een brandbrief naar de minister gestuurd.

10 maart