Hengelo: parkeeroverlast rond zwemschool Kievitstraat is voorbij

Het zal alleen nog op zogenaamde ‘wisselmomenten’ in het weekend gebeuren dat er auto's op openbare parkeerplekken worden neergezet. Maar verder is de overlast voorbij, aldus de gemeente in een brief aan de VVD.

Zo druk in de straat

Bewoners van de Elsbeek, vooral die uit de Kievitstraat en de Drienerbeekweg, deden eerder hun beklag over de overlast. Op sommige momenten in het weekend was het zo druk dat bewoners niet meer konden parkeren in hun straat. Daar baalden ze flink van omdat een groot deel jaarlijks 37 euro aftikt voor een parkeervergunning maar de auto niet kwijt kan.

Avondlockdown

De parkeerdruk heeft te maken met de zwemschool Zin in Zwemmen. Die school wijt de parkeerdruk aan de avondlockdown. Na 17.00 uur mochten er geen zwemlessen worden gegeven en daarom heeft eigenaar Ronald Zeevat tijdens die periode de lessen ingekort van anderhalf uur naar 45 minuten. Zo kon hij in dezelfde tijd twee groepen kinderen laten zwemmen.

Dat leidde tot meer auto's en dus meer parkeerdruk in de Kievitstraat. Raadslid Sander Janssen klopte naar aanleiding van het protest aan bij de gemeente. Nu de avondlockdown voorbij is, is er geen overlast meer, stelt de gemeente, ook na meerdere eigen waarnemingen. De eigenaar van de zwemschool blijft bezoekers aanspreken op hun gedrag en gaat vragen of ze met de fiets willen komen. Boa's gaan controleren op de regels die gelden rond de blauwe zone in deze buurt.