Hengelo wacht heet avondje rond draconische bezuinigingen op sociaal: ‘Wat het oude college heeft opgebouwd, wordt om zeep geholpen’

Nieuwsupdate Weg met het chagrijn! Leuke verhalen uit Hengelo, Borne en Goor: da’s pas fijn!

HENGELO/BORNE/GOOR - Bah, wat een chagrijn en onvrede weer deze week. Je zou er depressief van worden. Niet doen! Er gebeurde, zoals altijd, ook genoeg waar je vrolijk van wordt. Wat dacht u van een bankdrukker in Hengelo die dé smoes heeft gevonden om niet bij zijn schoonouders te eten? Of anders van een tweeling die zich met een slim winkelwagentje naar een hoger niveau rijdt in Goor en een sportheld van onze grootste sportheld die zo maar in Borne komt squashen?

24 september