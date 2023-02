Hengelo wordt geen Rotterdam, maar hoog wordt het wel in Hart van Zuid

Winkel te koop: nieuwe ondernemer gezocht voor ‘t Ruiterpara­dijs in Hengevelde

Het is niet uit noodzaak. En ook is het niet corona, dat vele andere ondernemers de das om heeft gedaan. Sterker, ‘t Ruiterparadijs in Hengevelde floreert. En toch zoekt Francine van der Meer een overnamekandidaat voor de winkel in ruitersportartikelen aan de Goorsestraat.