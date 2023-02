Hengeloër (62) met uitkering verdient stiekem bij als tuinman, nu moet hij voor straf 150 uur werken

Chantal Toren nieuw in de Hengelose raad, voor PvdA volgt ze Danielle Alink op

Chantal Toren wordt de opvolger van Danielle Alink als raadslid voor de PvdA Hengelo. Alink, die relatief kort raadslid was, verhuist naar Hardenberg en moet daarom haar raadslidmaatschap opgeven. Toren is sinds maart 2022 fractievertegenwoordiger voor de fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Hengelo.