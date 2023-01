Hengeloër Bert Tanke had een neus voor rages en verdiende zo goud geld voor V&D

Een kwart eeuw later durft Bert Tanke (78) best van zichzelf te zeggen dat hij een neus had voor rages en spullen die goed zouden verkopen. Van eenvoudig verkoper in het Enschedese warenhuis klom hij zodoende op tot top-inkoper voor het hele warenhuisconcern Vroom & Dreesmann. Aan het eind zelfs tot ‘de baas’ van de kerstafdeling en dat was niet zomaar wat. Voor V&D was december altijd een topmaand, dan moest er flink omzet worden gemaakt.