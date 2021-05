Hengeloër betrapt met 300 kilo illegaal vuurwerk onder carport: ‘Als er iets was gebeurd, waren de gevolgen niet te overzien geweest’

Hengelose Kaj (18) doet eindexamen: ‘Als je weet wat termen betekenen, begrijp je de politiek ook beter’

22 mei HENGELO - De eerste examenweek zit erop. Om dat te vieren, heeft Kaj nog even nagezeten met klasgenoten. Eenmaal thuis kijkt de Enschedese scholier deze vrijdagmiddag met een goed gevoel terug op Maatschappijkunde. „Het was best interessant”, vertelt hij. De scholieren kregen verschillende teksten te lezen over politiek en over criminaliteit.