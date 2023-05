Hengeloër dreigt met bouw knalroze schutting in conflict met gemeente over groene erfafscheiding

Een bewoner van de wijk Hasseler Es heeft een conflict met de gemeente over een erfafscheiding. Groot is zijn verbazing als hij hoort dat de gemeente zelfs eigenaar is van de lucht. „Het moet toch niet gekker worden.”

Drie jaar geleden is de familie Scholten aan de Rachmaninofstraat komen wonen. Nummer 7 is een oase in de omgeving. De tuin van de Scholtens loopt over in de het groen langs het Bartelinkslaantje en de Eduard van Beinumstraat.

Erfafscheiding

Er is alleen een probleem: de erfafscheiding. Nummer 7 is een pand met historie als het gaat om de erfafscheiding. Volgens Roeland Scholten hebben de vorige bewoners - en de bewoners daarvoor - zich illegaal een meter gemeentegrond toegeëigend. „Toen we dit huis kochten moesten we een meter van de grond die we in bruikleen hebben van de gemeente inleveren. We hebben meteen gezegd dat we ons wat dat betreft conformeren aan alles wat de gemeente zegt”, aldus Roeland Scholten.

Maar een tuin zonder enige erfafscheiding, dat zinde Scholten niet. „We wilden wel een stukje bescherming hebben, ook voor ons veiligheidsgevoel. Dus we dachten: laten we een schutting plaatsen.” Maar daar gaf de gemeente geen toestemming voor omdat het om gemeentegrond gaat die de bewoners in bruikleen hebben. „Maar we mochten er wel groen in plaatsen.”

Quote Als die ambtenaar het toen had gezegd had ik het er meteen uitgehaald Roeland Scholten