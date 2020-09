Hengeloër Fabian Daniluk gaat voor jongensdroom en wordt detective: ‘Nu kan het nog’

Daniluk snapt dat hij financieel best een risico neemt. De afgelopen twaalf jaar was hij afdelingshoofd stadstoezicht in Hengelo. Vaste tijden, pensioenopbouw, zeker zijn van een salaris. Al die vastigheid zegt hij gedag. „Ik heb daar in al die jaren veel energie getankt en kennis opgedaan. Maar dan maak je op een gegeven moment toch de balans op: wat nu? Wat is de volgende stap in je leven? Nu kan het nog.”