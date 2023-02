Hengeloër Mert Baglar in Hatay: ook de laatste aardbeving in Turkije had een vernietigende kracht

Klootschie­ter Bart (16) uit Hertme in oranje: ‘Het is een hele eer’

Natuurlijk gooit hij straks in het oranje. Bart Lucas vertegenwoordigt in september in het Ierse Cork immers Nederland, tijdens een van de belangrijkste internationale klootschietwedstrijden van het jaar. Niet gek voor een 16-jarige jongen uit Hertme. „Het is toch wel een eer.”