Hengeloër N. (43) verzint ontvoering door huurbaas, politie doet aangifte

Volgens de oorspronkelijk uit Joegoslavië afkomstige N. werd hij ontvoerd door zijn huurbaas, de eigenaar van een horecagelegenheid in Hengelo. En dat zou niet zachtzinnig gegaan zijn. N.’s echtgenote bevestigt het verhaal en zegt dat ze grote zorgen had, omdat haar man een hele tijd weg bleef en niet thuiskwam.

Het blijkt tevergeefs, want al snel rijst het vermoeden dat er iets mis is met het verhaal dat N. en zijn echtgenote opdissen. Uit berichtjes die N. in het Joegoslavisch naar zijn echtgenote stuurde, wordt duidelijk dat het hele verhaal van de ontvoering uit de duim gezogen is. ‘Ik ga doen alsof ik ontvoerd ben en dan kunnen we de schade claimen’, appt hij op enig moment. De reden voor het verzonnen verhaal zou een conflict over de huur zijn.