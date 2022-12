Hengeloër slachtoffer van geweldsincident aan de Uitslagsweg

column Een echte kerstmarkt in Hengelo, als dat nog eens mogelijk zou zijn...

We worden allemaal wel gedwongen vele autokilometers te maken als we een kerstmarkt van formaat willen bezoeken. Münster, Osnabrück, Düsseldorf, hoeveel Hengeloërs worden daar niet gespot? Dat zijn de locaties waar ze willen zijn dezer dagen. Omdat ze dat gezellig vinden. Omdat ze de echte kerstsfeer willen proeven met het hele gezin. Wat zou het mooi zijn als het ons eigen Hengelo lukt zoiets een keer in de stad te organiseren.

24 december