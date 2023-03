Hengeloër stapt na 18 bier achter het stuur van zijn auto: ‘Op dat tijdstip zijn er schoolkinderen op de weg'

Het is net na middernacht op 25 oktober afgelopen jaar als politiemensen Viktor B. (54) in zijn auto zien zitten. De Hengeloër valt op omdat zijn auto wat slordig geparkeerd staat in de berm. Al snel wordt duidelijk dat B. behoorlijk onder invloed is. Maar omdat hij niet rijdend in zijn auto werd aangetroffen, kunnen de agenten niet meer doen dan hem een rijverbod van 24 uur geven.