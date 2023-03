Hengeloërs komen woorden tekort over hun prachtige, nieuwe marktplein: ‘Er hangt nu al een relaxt sfeertje’

met foto'sZeldzame eensgezindheid over het nieuw ingerichte Hengelose marktplein: „Vroeger was het hier twee dagen in de week gezellig, dit plein is zeven dagen in de week sfeervol.”