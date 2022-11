Hengelose actie voor Sheltersuits, bestuursleden gaan overnachten in stadspark

In deze drie Hengelose wijken worden huisjesmel­kers buitenspel gezet

HENGELO - In de wijken Woolde, Groot Driene en delen van de Hengelose binnenstad worden huisjesmelkers binnenkort buitenspel gezet. De gemeenteraad vroeg eerder in een motie aan het college van B en W om zogenoemde opkoopbescherming te onderzoeken. Dat is nu gebeurd.

23 november