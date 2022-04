Hengelose beren gaan logeren

Ziekenhuis ZGT in de bres voor alope­cia-patiënten: ‘Er is vaak iets aan te doen’

HENGELO - Ineens kent iedereen alopecia, oftewel kaalheid. De klap die acteur Will Smith uitdeelde na een foute grap over de haarziekte, dreunt nog altijd na. Tegelijkertijd is veel onbekend, zegt dermatoloog David Njoo van ziekenhuis ZGT. „Er is een therapie, maar te weinig mensen weten dat.”

11 april