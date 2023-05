Hengelose burgemeester over door nazi’s vermoorde baby: ‘Henny Cohen is een mysterie’

In zijn toespraak ter gelegenheid van Dodenherdenking besteedde burgemeester Schelberg donderdag apart aandacht aan Henny Cohen. De Hengelose baby is op 8 februari 1944 gearresteerd door de Duitsers. Op 11 februari is kleine Henny uit Hengelo, die toen 7 maanden oud was, vergast in nazi-vernietigingskamp Auschwitz.