Hengelose Eline overstelpt met kaartjes in haar strijd tegen ‘het perfecte plaatje’

VIDEO In coronatijd een hondje kopen en trainen in Hengelo: ‘Alles wordt ineens véél leuker in huis’

21 oktober HENGELO De trend is duidelijk; nu mensen verplicht thuis werken zonder collega’s is de aankoop van een hondenpup in trek. Een hondje kan de eenzaamheid verdrijven. Sterker, zo’n hondje brengt vreugde in huis. „Met een hondje erbij werd alles ineens veel leuker.”