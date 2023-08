Hengelose hockeyclub zet leden voor het blok na ‘geaccepteerd begrotingstekort’; meiden kiezen vaker voor voetbal

Kernener­gie­lob­by vaart in Twente wel bij weerzin tegen windturbi­nes

Ze duiken tegenwoordig overal op in Twente, de lobbyisten voor kernenergie. De vraag is of ze opereren vanuit een innerlijke overtuiging dat kernenergie de oplossing voor de klimaatcrisis is. In veel gevallen lijkt het een afleidingsmanoeuvre om de bouw van windmolens te voorkomen.