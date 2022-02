Hengelose hoofdagent onder vuur na vergelijking kabinet met nazi’s: ‘Een agent mag niet het bevoegd gezag ondermijnen’

Persoon gewond na val van ladder in Hengelo, traumaheli­kop­ter opgeroepen

HENGELO - Een persoon is zaterdag aan het begin van de middag gewond geraakt na een val van een ladder bij een woning aan de Ottostraat in Hengelo. Een traumahelikopter is ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

