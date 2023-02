Hengelose huisjesmelker Eliya weer over de schreef: ‘Hij had een aanvraag moeten indienen, dat is niet gebeurd’

Vader begon op de fiets, onder zoon Peter groeit Oldenzaals bedrijf naar 200 miljoen

Vader Herman Siers begon in 1964 in z’n eentje, reed rond met ‘de bats’ aan zijn fiets en legde vooral gasbuizen voor het gemeentelijk energiebedrijf in Oldenzaal. Bijna 60 jaar later telt de Siers Groep 700 vaste werknemers en is er zoveel werk dat ‘iedereen met een gezond verstand, ongeacht de genoten studierichting’, welkom is.