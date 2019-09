Hengelose kermis met stil uurtje en eucharistieviering tussen de botsauto’s

De september-kermis in Hengelo staat op het punt van beginnen. Met voor de liefhebbers flink wat nieuwe attracties om uit te proberen, zoals de Beach Party, Magic Polyp en Mad Mill. De attracties worden verspreid over het centrum opgebouwd, aan de Wemenstraat, De Wetstraat, Telgen, Brinkstraat, Burgemeester Jansenplein en op de Markt.

Taart bakken

Zondag zijn er nog een paar bijzondere evenementen rondom de kermis: zo wordt om 11.00 uur een eucharistieviering gehouden tussen de botsautootjes. Na de mis van zondag worden er stukken taart verkocht, waarvan de opbrengst bestemd is voor de Stichting Noodfonds Hengelo. Het fonds zet zich in voor mensen die extra financiële steun kunnen gebruiken. Pastoor Marc Oortman zal ook zelf een taart bakken en die verkopen. De verkoop is om 12.00 uur voor de Lambertusbasiliek.

Stil uurtje

Basisscholieren kunnen woensdag 2 speciale bonnen ophalen waarmee ze dezelfde middag tussen 15.00 en 18.00 uur gratis in een attractie kunnen. Voor de bonnen geldt dat kinderen er snel bij moeten zijn, want op is op. Het stil uurtje op zondag van 12.00 tot 13.00 uur is bedoeld voor kinderen die slecht tegen geluid en licht kunnen, zoals voor kinderen met autisme. Ook voor kleine kinderen en ouderen kan het een prettig uurtje zijn, want de attracties draaien zonder geluid en licht.