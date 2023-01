Hengelose Kiki zet groothandel in kappersartikelen voort: ‘Kom maar hier! Hier ben je thuis’

„Ik hoop dat het een succes wordt”, zegt ze. Haar enthousiasme is in elk geval alvast enorm. Hoe dan ook kan ze steunen op de voormalige klantenkring van Oude Alink en de eigen familie die haar trouw blijft. „De familie Oude Alink geeft mij het vertrouwen om haar familiebedrijf dat ze 65 jaar had voor te zetten. Zo kreeg ik het goede gevoel dat ik dit aankan.” Kiki van den Brink was zeven jaar fysiotherapeut en manueel therapeut. Voor haar is de kappersbranche ‘een volgende stap in mijn loopbaan’.