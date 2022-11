Hengelose ‘koffieondernemer’ Bas Meester wil eindelijk tijd voor zichzelf en stopt met z'n zaak: ‘Opvolger komt in gespreid bedje’

Het personeel is al eerder ingelicht over het besluit. Afgelopen weekend heeft Bas Meester (43) het nieuws wereldkundig gemaakt via sociale media. „Reden voor het besluit is mijn gezondheid - ik heb reuma - en de thuissituatie met de kinderen. Reuma is een beroerde ziekte, die je niet ziet maar wel voelt. Ik heb gewoon nergens tijd voor. Het heeft een dusdanige impact dat ik nu heb besloten om te stoppen. Ik ben alleen maar bezig om het bedrijf te runnen.”