Hengelose kunstenaar Ridvan Tekir worstelt met zijn Turkse roots: ‘Ze willen dat ik het de volgende keer anders doe’

De werken van Ridvan Tekir, in het zwart gekleed, zijn politiek of maatschappelijk geëngageerd. Ze vallen direct op vanwege absurdistische elementen, maar er spreekt vooral ook veel vrolijkheid uit. „Het is mijn kijk op de wereld”, zegt hij. „Mijn schilderijen, dat ben ik. Het maakt me ook kwetsbaar me zo te uiten.” De jonge, Hengelose kunstenaar trekt veel bekijks met zijn eerste expositie in het oosten van het land. In Amsterdam en omstreken is hij veel meer bekend. Zijn inspiratiebronnen zijn Picasso en Herman Brood.