Hengelose kunstenares ‘compleet in shock’: tuin leeggeroofd door woningcorporatie

Bewoonster van brandend huis in Hengelo werd op tijd wakker dankzij deurbel

5 november HENGELO - De politie in Hengelo is op zoek naar getuigen van een woningbrand aan de Magdalenalaan in Hengelo, afgelopen maandag. Vlak voor het ontstaan van de brand in de aanbouw van haar woning werd de bewoonster van het pand wakker omdat iemand op haar deurbel drukte. Hieronder kon ze de brand op tijd ontdekken en raakte niemand gewond.