Hengelose Lisa (22) strijdt mee in de finale van Miss Nederland

Lisa maakte indruk tijdens de casting van afgelopen zaterdag in Amsterdam, waar ze net als negen anderen werd geselecteerd voor de finale van Miss Nederland. De Hengelose is de enige deelnemer uit Twente aan de landelijke missverkiezing.

Lisa Janssen is geen onbekende in het de wereld van de missverkiezingen. Twee jaar geleden werd de Hengelose genomineerd voor Miss Overijssel. Al sinds ze een klein meisje is, heeft Lisa de ambitie model te worden. Ze wil anderen inspireren hun dromen na te jagen.