Hengelose lobby: snelheid op A1 omlaag naar 100

video Hengelose kunstena­res ‘compleet in shock’: tuin leegge­roofd door woningcor­po­ra­tie

6 november HENGELO - Ze is ‘compleet in shock’, afgelopen zaterdag, als ze de planten in haar voortuin aan de Isaac Sweersstraat wil verhuizen naar haar nieuwe woning. Rineke Engwerda staart verbijsterd naar de kale vlakte voor het huis: alle planten, struiken en boompjes zijn verdwenen, de tuin is veranderd in een kale zandvlakte.