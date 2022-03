Hengelose missionaris Hans Burgman (93) overleden

HENGELO - In zijn woonplaats Oosterbeek is afgelopen zondag de uit Hengelo afkomstige missionaris Hans Burgman overleden.

Hans Burgman is pas 12 jaar oud als hij in 1941 naar het kleinseminarie in Tilburg gaat. „Ik had twee tantes bij de missie in Indonesië. Daar werd thuis met respect en een zekere opwinding over gesproken. Ik wist als kind al: dat wil ik ook”, zei hij enkele jaren geleden in een interview in deze krant.

In 1977 wordt hij naar Kenia uitgezonden. Burgman leert er de taal van de Luo, de op één na grootste stam. Van de 200.000 inwoners van Kisumu is een kwart katholiek. Hij gaat er tussen de armen wonen, sticht er een kunstacademie en zet een project voor straatkinderen op. „Wil je een onderdeel van de oplossing worden, dan moet je eerst onderdeel van de gemeenschap worden”, zegt Burgman in 2013 in een interview.

Missionaris met humor

Burgman heeft geregeld lezingen in Hengelo gehouden over zijn Keniaanse projecten. Zijn humor was kenmerkend. „Wij zijn veel te ernstig, als mensen. Ik erger mij eraan dat de humor helemaal uit de godsdienst is geloogd”, zei hij in 2013.

De aflatende gezondheid van Burgman brengt de overste van de Britse St. Mill Hill-orde, waar Burgman in 1953 is ingetreden, ertoe de pater in 2017 terug te roepen naar Nederland. De Hengelose pater gaat wonen in missiehuis Vrijland in Oosterbeek. Daar is hij afgelopen zondag overleden. Hans Burgman is 93 jaar geworden. ‘De aardse pelgrimage van missionaris Hans Burgman is ten einde’, aldus de tekst in zijn overlijdensadvertentie.

De uitvaart van Hans Burgman is zaterdagmiddag om 14.00 uur in de Lambertusbasiliek. Hij wordt in besloten kring begraven op de begraafplaats van Mill Hill in Oosterbeek. De uitvaart is te volgen via het Youtubekanaal van de Lambertusbasiliek.

Volledig scherm Pater Hans Burgman in 2017, net na zijn terugkeer in Nederland. © Foto Raphael Drent