Hengelose moet Wajonguitkering via rechter afdwingen

Planning werkzaamhe­den Hengelose kruising aangepast vanwege vondst middenspan­nings­lei­ding

HENGELO - De planning van het werk aan de kruising Breemarsweg-Haaksbergerstraat in Hengelo wordt aangepast. Oorzaak is de ontdekking van een middenspanningsleiding, die er volgens de tekening niet had moeten liggen.

4 december