Hengelose Monique moest veel verdriet verduren: ‘Met mijn vader en mijn broer viel een deel van mezelf weg’

Ze leeft in een wereld van uitersten. Als haar 31-jarige broer Rogier in 2001 in Oldenzaal overlijdt door een hartstilstand, moet Monique haar vader het nieuws brengen. Herman Klister ligt op dat moment in het ziekenhuis in Hengelo en heeft net vernomen dat hij longkanker heeft. „Ik durfde hem niet te vertellen over Rogier. Een zuster zei: ‘je moet het toch doen’. Verschrikkelijk. Het was een mokerslag voor mijn vader”, zegt Monique.